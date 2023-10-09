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Макаров Галактион Иванов

Место рождения

село Муратово Казанской губернии Свияжского уезда Ульяновской волости

Дата рождения

1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

село Муратово Казанской губернии Свияжского уезда Ульяновской волости
Бракосочетание
15.08.1910 ст.

Жена: Макарова Екатерина Евплова

Самара, Самара, Самарская область
Ильинская церковь Самары Поручители: по жениху: кр-не села Хорошенького Кинельской волости Самарского уезда и губернии Димитрий Сергеев Колдов и Феодор Сергеев Колдов По невесте : Самарский мещанин Ва... Показать все
Рождение ребёнка
08.01.1911 ст.

Сын: Макаров Вениамин Галактионов

Мать ребёнка: Макарова Екатерина Евплова

Самара, Самара, Самарская область
Ильинская церковь Самары Восприемники –Самарский мещанин Павел Петров Коршунов и кр-ка Казанской губернии Мамау ..ского уезда села Кабыкунир(?) Ольга Васильева Иванова
Рождение ребёнка
02.02.1916 ст.

Сын: Макаров Геннадий Галактионов

Мать ребёнка: Макарова Екатерина Евплова

Самара, Самара, Самарская область
Покровская церковь Самары Восприемники – Самарский мещанин Николай Евплов Сурнакин и кр-ка Самарской губ, Бузулукского уезда Больше-Малышевской волости села Георгиевки Лидии Евлова Ионова
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