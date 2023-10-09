Макаров Галактион Иванов
Место рождениясело Муратово Казанской губернии Свияжского уезда Ульяновской волости
Дата рождения1887 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1887 ст.
село Муратово Казанской губернии Свияжского уезда Ульяновской волости
Бракосочетание
15.08.1910 ст.
Ильинская церковь Самары Поручители: по жениху: кр-не села Хорошенького Кинельской волости Самарского уезда и губернии Димитрий Сергеев Колдов и Феодор Сергеев Колдов По невесте : Самарский мещанин Ва... Показать все
Рождение ребёнка
08.01.1911 ст.
Сын: Макаров Вениамин Галактионов
Мать ребёнка: Макарова Екатерина Евплова
Ильинская церковь Самары Восприемники –Самарский мещанин Павел Петров Коршунов и кр-ка Казанской губернии Мамау ..ского уезда села Кабыкунир(?) Ольга Васильева Иванова
Рождение ребёнка
02.02.1916 ст.
Сын: Макаров Геннадий Галактионов
Мать ребёнка: Макарова Екатерина Евплова
Покровская церковь Самары Восприемники – Самарский мещанин Николай Евплов Сурнакин и кр-ка Самарской губ, Бузулукского уезда Больше-Малышевской волости села Георгиевки Лидии Евлова Ионова