неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно

неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ракобольский Лука Васильев

Отец ребёнка: (ракобольский) Василий Иоаннов

Ракобольский Лука Васильевич (1803 — 1853) Родился в семье священника села Ракобол Пошехонского уезда Василия Иоанновича. В 1826 году рукоположен во священника к церкви села Рыжикова Романов-Борисогле... Показать все
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ракобольский Николай Васильев

Отец ребёнка: (ракобольский) Василий Иоаннов

Ракобольский Николай Васильевич (1806 — ?) Родился в семье священника села Ракобола Пошехонского уезда Василия Ивановича. Священник села Владычны, а затем — Пречистенского погоста Пошехонского уезда, ... Показать все
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: (ракобольский) Василий Иоаннов

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: (ракобольский) Василий Иоаннов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (ракобольский) Василий Иоаннов

Смерть
Неизвестно
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