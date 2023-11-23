неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
1803
Сын: Ракобольский Лука Васильев
Отец ребёнка: (ракобольский) Василий Иоаннов
Ракобольский Лука Васильевич (1803 — 1853) Родился в семье священника села Ракобол Пошехонского уезда Василия Иоанновича. В 1826 году рукоположен во священника к церкви села Рыжикова Романов-Борисогле... Показать все
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ракобольский Николай Васильев
Отец ребёнка: (ракобольский) Василий Иоаннов
Ракобольский Николай Васильевич (1806 — ?) Родился в семье священника села Ракобола Пошехонского уезда Василия Ивановича. Священник села Владычны, а затем — Пречистенского погоста Пошехонского уезда, ... Показать все
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: (ракобольский) Василий Иоаннов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: (ракобольский) Василий Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно