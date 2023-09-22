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Соснин Александр Александрович
Соснин Александр Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.05.1985
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Соснина Вера Николаевна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1985
Отец: не указан
Мать:
Соснина Вера Николаевна
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