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Арланов Григорий Иванович

Место рождения

Карк-Сирмы, Красночетайский район, Чувашская Республика

Дата рождения

07.02.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1911

Отец: Арланов Иван

Мать: не указана

Карк-Сирмы, Красночетайский район, Чувашская Республика
Военная служба
29.03.1933
Бракосочетание
29.12.1934

Жена: Арланова Евдокия Михайловна

Карык-Сирманский сельсовет, Красночетайский район
Рождение ребёнка
21.12.1942

Дочь: Эмилия Григорьевна

Мать ребёнка: Арланова Евдокия Михайловна

г. Улан-Батор, Монголия (Монгольская Народная республика)
Работа или профессия
Неизвестно
Монголия
Учитель и военный
Смерть
Неизвестно
Дальневосточный край
Причина смерти: Без вести пропавший
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