Арланов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения07.02.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1911
Отец: Арланов Иван
Военная служба
29.03.1933
Бракосочетание
29.12.1934
Карык-Сирманский сельсовет, Красночетайский район
Рождение ребёнка
21.12.1942
Дочь: Эмилия Григорьевна
Мать ребёнка: Арланова Евдокия Михайловна
г. Улан-Батор, Монголия (Монгольская Народная республика)
Работа или профессия
Неизвестно
Монголия
Учитель и военный
Смерть
Неизвестно
Дальневосточный край
Причина смерти: Без вести пропавший