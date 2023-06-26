Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Лыков Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыков Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Лыков Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Лыков Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Лыков Николай Константинович

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