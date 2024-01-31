Кучеренко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучеренко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Кучеренко ?

Мать: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kucherenko Maria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kucherenko Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kucherenko Maria

Смерть
2010
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