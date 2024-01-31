Кучеренко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Кучеренко ?
Мать: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Kucherenko Maria
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Kucherenko Maria
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Kucherenko Maria
Смерть
2010