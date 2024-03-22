Рединский Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рединский Юрий Николаевич

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Место рождения

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

09.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1956

Отец: Рединский Николай Викторович

Мать: скрыто настройками приватности

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.07.1979

Дочь: Рединская Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Рединская Зоя Константиновна

Рождение ребёнка
14.09.1983

Дочь: Рединская Эльга Юрьевна

Мать ребёнка: Рединская Зоя Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рединская Зоя Константиновна

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