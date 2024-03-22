Рединский Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.12.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1956
Отец: Рединский Николай Викторович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.1979
Дочь: Рединская Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Рединская Зоя Константиновна
Рождение ребёнка
14.09.1983
Дочь: Рединская Эльга Юрьевна
Мать ребёнка: Рединская Зоя Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно