Ворфоломеев Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения24.06.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1983
Рождение ребёнка
15.07.2015
Сын: Ворфоломеев Иван Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.06.2017
Дочь: Ворфоломеева Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности