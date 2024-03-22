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Ворфоломеев Владимир Петрович

Место рождения

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1983

Отец: Ворфоломеев Петр Иванович

Мать: Ворфоломеева Людмила Ивановна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.2015

Сын: Ворфоломеев Иван Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.06.2017

Дочь: Ворфоломеева Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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