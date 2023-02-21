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Тарасов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1870 и 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1879

Отец: Тарасов Иван Иванович

Мать: Татиана Яковлевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Тарасова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
22.04.1895

Сын: Тарасов Егор Михайлович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
13.11.1898

Дочь: Тарасова Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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