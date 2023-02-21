Тарасов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1870 и 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1879
Отец: Тарасов Иван Иванович
Мать: Татиана Яковлевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Тарасова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1895
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1898
Дочь: Тарасова Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно