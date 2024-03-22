Летова (Зайцева) Наталья Николаева
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Бракосочетание
11.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
17.09.1903 ст.
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Летов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
21.09.1906 ст.
Отец ребёнка: Летов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
09.03.1908 ст.
Отец ребёнка: Летов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
21.12.1909 ст.
Сын: Летов Петр Михайлов
Отец ребёнка: Летов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
25.06.1913 ст.
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Летов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
20.01.1916 ст.
Отец ребёнка: Летов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
06.08.1918
Отец ребёнка: Летов Михаил Григорьев
Смерть
Неизвестно