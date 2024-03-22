Летова (Зайцева) Наталья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летова (Зайцева) Наталья Николаева

Место рождения

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.02.1902 ст.

Муж: Летов Михаил Григорьев

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.09.1903 ст.

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Летов Михаил Григорьев

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.09.1906 ст.

Сын: Летов Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Летов Михаил Григорьев

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.03.1908 ст.

Сын: Летов Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Летов Михаил Григорьев

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.12.1909 ст.

Сын: Летов Петр Михайлов

Отец ребёнка: Летов Михаил Григорьев

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.06.1913 ст.

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Летов Михаил Григорьев

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.01.1916 ст.

Сын: Летов Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Летов Михаил Григорьев

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.08.1918

Сын: Летов Александр Михайлов

Отец ребёнка: Летов Михаил Григорьев

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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