Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1793
Сын: Василий Степанов
Отец ребёнка: Степан Антонов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Ирина Степанова
Отец ребёнка: Степан Антонов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Алексей Степанов
Отец ребёнка: Степан Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Антонов
Смерть
Неизвестно