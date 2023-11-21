Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Василий Степанов

Отец ребёнка: Степан Антонов

Нащокино, Иружская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Ирина Степанова

Отец ребёнка: Степан Антонов

Нащокино, Иружская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1804

Сын: Алексей Степанов

Отец ребёнка: Степан Антонов

Нащокино, Иружская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Антонов

Смерть
Неизвестно
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