Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Щербаков Василий

Мать: Евдокия

Смерть
1941
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