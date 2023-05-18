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Сергей
Сергей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1918
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Щербаков Василий
1870 г.р.
Мать
Евдокия
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Щербаков Василий
Мать:
Евдокия
Смерть
1941
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