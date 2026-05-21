Виктор Харитонович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Домна ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Марфа ВикторовнаОколо 1822 ст. г.р.
Евдокия ВикторовнаОколо 1824 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куранина Пелагея Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Дочь: Марфа Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Евдокия Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Дочь: Михайлова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1843 ст.
Сын: Алексей Викторович
Мать ребёнка: Домна Ивановна
Смерть
Неизвестно