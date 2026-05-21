Виктор Харитонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Виктор Харитонович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Домна ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Марфа ВикторовнаОколо 1822 ст. г.р.
Евдокия ВикторовнаОколо 1824 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куранина Пелагея Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Красное, Зюзинская волость, Московский уезд

Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Дочь: Марфа Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Красное, Зюзинская волость, Московский уезд

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Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Евдокия Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Красное, Зюзинская волость, Московский уезд

https://ya.ru/archive/catalog/31ebc45b-1699-4b7d-93ff-cd915de4ce30/1309?tab=structured&entry_id=c3141a1e-e987-4fae-82e6-584b22ce5f01_0

Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Дочь: Михайлова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Красное, Зюзинская волость, Московский уезд

https://ya.ru/archive/catalog/4b7b321f-3ca7-4832-a8ce-ce8afef26894/130?tab=structured&entry_id=fec4d898-0ea6-4d93-93d0-9e773f364494_1

Рождение ребёнка
04.02.1843 ст.

Сын: Алексей Викторович

Мать ребёнка: Домна Ивановна

Красное, Зюзинская волость, Московский уезд

https://ya.ru/archive/catalog/31ebc45b-1699-4b7d-93ff-cd915de4ce30/1275?tab=structured&entry_id=db910ccb-7093-438a-bd74-a374e223cf98_1

Смерть
Неизвестно

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