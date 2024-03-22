Фирсанова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсанова Прасковья

Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Фирсанов Матвей Иванович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Фирсанов Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Фирсанов Матвей Иванович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Клавдия Матвеевна

Отец ребёнка: Фирсанов Матвей Иванович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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