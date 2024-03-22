Фирсанова Прасковья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Фирсанов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Фирсанов Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Фирсанов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Клавдия Матвеевна
Отец ребёнка: Фирсанов Матвей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно