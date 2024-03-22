Козлов Иван Егоров
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Егор Иванов
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Меланья Семёнова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Козлова Ольга Иванова
Мать ребёнка: Меланья Семёнова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Козлов Андрей Иванов
Мать ребёнка: Меланья Семёнова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Козлов Михаил Иванов
Мать ребёнка: Меланья Семёнова
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Меланья Семёнова
Смерть
Неизвестно