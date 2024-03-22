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Козлов Иван Егоров

Место рождения

Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Егор Иванов

Мать: не указана

Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1847

Сын: Козлов Василий Иванов

Мать ребёнка: Меланья Семёнова

Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Козлова Ольга Иванова

Мать ребёнка: Меланья Семёнова

Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Козлов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Меланья Семёнова

Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Козлов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Меланья Семёнова

Рождение ребёнка
1863

Сын: Козлов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Меланья Семёнова

Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд
Смерть
Неизвестно
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