Бедарева Жена Стефана Спиридонова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бедарева Жена Стефана Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедарев Стефан (Степан) Спиридонов

Рождение ребёнка
1871

Сын: Бедарев Степан Стефанов

Отец ребёнка: Бедарев Стефан (Степан) Спиридонов

Рождение ребёнка
1875

Сын: Бедарев Дмитрий Степанов

Отец ребёнка: Бедарев Стефан (Степан) Спиридонов

Рождение ребёнка
1880

Сын: Бедарев Петр Степанов

Отец ребёнка: Бедарев Стефан (Степан) Спиридонов

Смерть
Неизвестно

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