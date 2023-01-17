Попова Людмила (Шалина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Людмила (Шалина) Ивановна

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Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

14.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1954

Отец: Шалин Иван Иванович

Мать: Шалина Раиса Матвеевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.09.1979

Дочь: Петросян Александра Викторовна

Отец ребёнка: Попов Виктор Николаевич

Аксу, Сайрамский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
11.01.1980

Сын: Попов Андрей Викторович

Отец ребёнка: Попов Виктор Николаевич

Аксу, Сайрамский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
17.08.1983

Дочь: Ваваева Ксения Викторовна

Отец ребёнка: Попов Виктор Николаевич

Аксу, Сайрамский район, Туркестанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Виктор Николаевич

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