Попова Людмила (Шалина) Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.01.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1954
Отец: Шалин Иван Иванович
Мать: Шалина Раиса Матвеевна
Рождение ребёнка
06.09.1979
Дочь: Петросян Александра Викторовна
Отец ребёнка: Попов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
11.01.1980
Отец ребёнка: Попов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
17.08.1983
Дочь: Ваваева Ксения Викторовна
Отец ребёнка: Попов Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно