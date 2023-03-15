Заречнев Семен Абросимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.01.1902
Сын: Заречнев Афанасий Семенович
Мать ребёнка: Зарешнова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Заречнев Николай Семенович
Мать ребёнка: Зарешнова Феодосия Григорьевна
Алтайский край, Сорокинский р-н, Верхне-Камышинский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заречнев Косьма Семенович
Мать ребёнка: Зарешнова Феодосия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно