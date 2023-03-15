Заречнев Семен Абросимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаречнев Семен Абросимович

Заречнев Семен Абросимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1902

Сын: Заречнев Афанасий Семенович

Мать ребёнка: Зарешнова Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Заречнев Николай Семенович

Мать ребёнка: Зарешнова Феодосия Григорьевна

Алтайский край, Сорокинский р-н, Верхне-Камышинский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заречнев Косьма Семенович

Мать ребёнка: Зарешнова Феодосия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарешнова Феодосия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close