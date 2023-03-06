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Ходырев Елисей Диев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Ходырев Дей Яковлевич

Мать: Ходырева Евфросинья

Рождение ребёнка
1749

Сын: Ходырев Нефед Елисеевич

Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Парфеновна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Ходырев Яков Елисеевич

Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Парфеновна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Ходырев Сидор Елисеевич

Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Парфеновна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Агафья Елисеевна

Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Парфеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Евдокия Парфеновна

Смерть
Неизвестно
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