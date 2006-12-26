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Кобелева София Александровнакш

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.2006 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2006 ст.

Отец: не указан

Мать: Кобелева Мария Александровна

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