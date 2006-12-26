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Кобелева София Александровнакш
Кобелева София Александровнакш
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.12.2006 ст.
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Кобелева Мария Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2006 ст.
Отец: не указан
Мать:
Кобелева Мария Александровна
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