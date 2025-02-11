Потап Трофимов 1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Потап Трофимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1812, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Трофим Анисимов1786 г.р.
Супруги
Анна Антонова1824 г.р.
Дети
Степан Потапов1834 г.р.
Автоном Потапов1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Трофим Анисимов

Мать: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Антонова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Степан Потапов

Мать ребёнка: Анна Антонова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Сын: Автоном Потапов

Мать ребёнка: Анна Антонова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

64

Рождение ребёнка
1850

Сын: Жегалин Павел Потапов

Мать ребёнка: Анна Антонова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Татьяна Потапова

Мать ребёнка: Анна Антонова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

50

Смерть
Неизвестно

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