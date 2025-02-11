Потап Трофимов
мужской, родился 1812, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецТрофим Анисимов1786 г.р.
Супруги
Анна Антонова1824 г.р.
Дети
Степан Потапов1834 г.р.
Автоном Потапов1845 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Трофим Анисимов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Антонова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Степан Потапов
Мать ребёнка: Анна Антонова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Автоном Потапов
Мать ребёнка: Анна Антонова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Анна Антонова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Татьяна Потапова
Мать ребёнка: Анна Антонова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно