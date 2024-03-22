Щеткин Лука Максимович
Место рождения
Дата рождения01.02.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1813 ст.
Отец: Щеткин Максим Григорьевич
Мать: Щеткина Анна Трофимовна
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1813 г. / Раздел "О родившихся", №16. С. 307.
Крещение
07.02.1813 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно