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Щеткин Лука Максимович

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

01.02.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1813 ст.

Отец: Щеткин Максим Григорьевич

Мать: Щеткина Анна Трофимовна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1813 г. / Раздел "О родившихся", №16. С. 307.
Крещение
07.02.1813 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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