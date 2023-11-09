Котлярова Нонна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1860
Сын: Котляров Василий Евстафьевич
Отец ребёнка: Котляров Евстафий
Рождение ребёнка
1871
Сын: Котляров Иван Евстафьевич
Отец ребёнка: Котляров Евстафий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котляров Евстафий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно