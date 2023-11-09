Котлярова Нонна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котлярова Нонна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Котляров Василий Евстафьевич

Отец ребёнка: Котляров Евстафий

Бражниково, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Котляров Иван Евстафьевич

Отец ребёнка: Котляров Евстафий

Бражниково, Колосовский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котляров Евстафий

Место жительства
Неизвестно
Бражниково, Колосовский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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