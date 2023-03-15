Никишин Матвей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никишин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никишин Вячеслав Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никишин Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никишин Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никишина Александра Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно