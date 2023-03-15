Никишин Матвей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишин Матвей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никишин Сергей

Мать: Никишина Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишин Вячеслав Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишин Николай Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишин Владимир Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никишина Александра Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишин Виктор Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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