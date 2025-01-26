Агеев Илья Андреевич 02.?.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Агеев Илья Андреевич

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Место рождения

Красное, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.?.?

Отец: Агеев Андрей Яковлевич

Мать: Агеева (Федосеева) Мария Степановна

Красное, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Владимир

Мать ребёнка: Агеева (Волкова) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агеев Младенец 1

Мать ребёнка: Агеева (Волкова) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Николай

Мать ребёнка: Агеева (Волкова) Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агеева (Волкова) Елизавета

Красное, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агеева Младенец 4

Мать ребёнка: Агеева (Волкова) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Младенец 2

Мать ребёнка: Агеева (Волкова) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Сережа

Мать ребёнка: Агеева (Волкова) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Младенец 3

Мать ребёнка: Агеева (Волкова) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Иван

Мать ребёнка: Агеева (Волкова) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Александр

Мать ребёнка: Агеева (Волкова) Елизавета

Военная служба
Между 1941 и 1945
Участвовал в ВОВ. Вернулся без ноги, ему выдали запорожец на ручном управлении,он гонял на нем по селу. Дед был ещё тот выпивоха,он ходил на костылях.Б.Лизе хорошо прилетало костылем (рассказала его ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1953

Дочь: (Агеева) Антонина

Мать ребёнка: Агеева (Волкова) Елизавета

Рождение ребёнка
Вычислено 1954

Дочь: (Агеева) Нина

Мать ребёнка: Агеева (Волкова) Елизавета

Смерть
Неизвестно
Умер 9 июня, год не известен. Похоронен в с. Красное, рядом со своей матерью Марией Агеевой

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