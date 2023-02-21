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Зубарев Иван Иванович

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Место рождения

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Соловьева Елена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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