Атласова Просковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атласова Просковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Борисова Татьяна Романовна

Отец ребёнка: Атласов Роман Егорович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Атласов Александр Романович

Отец ребёнка: Атласов Роман Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атласов Роман Егорович

Смерть
Неизвестно
Татарская АССР, Заинский район, д. Фёдоровка
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