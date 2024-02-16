Атласова Просковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Борисова Татьяна Романовна
Отец ребёнка: Атласов Роман Егорович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Атласов Александр Романович
Отец ребёнка: Атласов Роман Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Татарская АССР, Заинский район, д. Фёдоровка