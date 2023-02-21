Талдыкина Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Марина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Талдыкин Алексей Емельянович

Отец ребёнка: Талдыкин Емельян Корнильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Талдыкин Антон Емельянович

Отец ребёнка: Талдыкин Емельян Корнильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Емельян Корнильевич

Смерть
Неизвестно
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