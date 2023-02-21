Талдыкина Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Талдыкин Алексей Емельянович
Отец ребёнка: Талдыкин Емельян Корнильевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Талдыкин Антон Емельянович
Отец ребёнка: Талдыкин Емельян Корнильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно