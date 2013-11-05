Румянцев Максим Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцев Максим Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.2013

Отец: не указан

Мать: Румянцева Ирина Викторовна

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