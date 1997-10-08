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(Голубева) Ксения

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Место рождения

Одесса

Дата рождения

08.10.1997

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1997

Отец: Голубев Юрий

Мать: Голубева Екатерина

Одесса
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