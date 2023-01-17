Дайнеко (Губина) Лидия Андреевна
Место рождения
Дата рождения?.08.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1926
Отец: Губин Андрей
Мать: Губина Фекла Ивановна
Бракосочетание
Около 1948
Муж: Дайнеко Владимир
Место жительства
1948
Рождение ребёнка
С 1949 по 1950
Сын: Дайнеко Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Дайнеко Владимир
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Дайнеко Галина Владимировна
Отец ребёнка: Дайнеко Владимир
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Дайнеко Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Дайнеко Владимир
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Дайнеко Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Дайнеко Владимир
Рождение ребёнка
08.01.1959
Дочь: Шандро Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Дайнеко Владимир
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно