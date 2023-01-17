Дайнеко (Губина) Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дайнеко (Губина) Лидия Андреевна

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Место рождения

Коммунар, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

?.08.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1926

Отец: Губин Андрей

Мать: Губина Фекла Ивановна

Коммунар, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Около 1948

Муж: Дайнеко Владимир

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
1948
Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
С 1949 по 1950

Сын: Дайнеко Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Дайнеко Владимир

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Дайнеко Галина Владимировна

Отец ребёнка: Дайнеко Владимир

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Дайнеко Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Дайнеко Владимир

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Дайнеко Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Дайнеко Владимир

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
08.01.1959

Дочь: Шандро Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Дайнеко Владимир

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
Неизвестно
Коммунар, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
Неизвестно
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