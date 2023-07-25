Конов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.07.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
13.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова Ираида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974