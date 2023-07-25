Конов Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конов Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Ираида Ивановна

Рождение ребёнка
13.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Ираида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Ираида Ивановна

Смерть
1974
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