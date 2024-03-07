Амосова Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмосова Юлия

Амосова Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Валерий

Отец ребёнка: Амосов Петр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма

Отец ребёнка: Амосов Петр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Амосов Петр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Петровна

Отец ребёнка: Амосов Петр Павлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close