Амосова Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амосов Валерий
Отец ребёнка: Амосов Петр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма
Отец ребёнка: Амосов Петр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Амосов Петр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Петровна
Отец ребёнка: Амосов Петр Павлович