(Костекова) Дарья Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Костекова Устинья Никифорова
Отец ребёнка: Костеков Никифор Ипатов
Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Афанасия
Отец ребёнка: Костеков Никифор Ипатов
Смерть
Между 1834 и 1850