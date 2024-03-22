(Костекова) Дарья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Костекова) Дарья Степанова

Место рождения

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Костекова Устинья Никифорова

Отец ребёнка: Костеков Никифор Ипатов

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Афанасия

Отец ребёнка: Костеков Никифор Ипатов

Смерть
Между 1834 и 1850
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