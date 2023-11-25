Пермяков Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.08.1967
Дочь: Абасова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Пермякова Евдокия Михайловна
Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнилова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Пермякова Евдокия Михайловна
Смерть
1987