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Пермяков Александр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1967

Дочь: Абасова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Пермякова Евдокия Михайловна

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнилова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Пермякова Евдокия Михайловна

Смерть
1987
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