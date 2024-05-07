Смирнов Никандр Алексеевич 23.11.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Никандр Алексеевич

Место рождения

деревня Рассадино Воскресенского района Нижегородской области

Дата рождения

23.11.1911

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1911

Отец: Смирнов Алексей Федорович

Мать: Смирнова Анна Васильевна

деревня Рассадино Воскресенского района Нижегородской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Рыбакова) Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Аношина (Смирнова) Юлия Никандровна

Мать ребёнка: Смирнова (Рыбакова) Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Смирнов Станислав Никандрович

Мать ребёнка: Смирнова (Рыбакова) Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
09.06.1947

Сын: Смирнов Сергей Никандрович

Мать ребёнка: Смирнова (Рыбакова) Анастасия Федоровна

Смерть
1978

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