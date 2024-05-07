Смирнов Никандр Алексеевич
Место рождениядеревня Рассадино Воскресенского района Нижегородской области
Дата рождения23.11.1911
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1911
деревня Рассадино Воскресенского района Нижегородской области
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Аношина (Смирнова) Юлия Никандровна
Мать ребёнка: Смирнова (Рыбакова) Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Смирнов Станислав Никандрович
Мать ребёнка: Смирнова (Рыбакова) Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
09.06.1947
Сын: Смирнов Сергей Никандрович
Мать ребёнка: Смирнова (Рыбакова) Анастасия Федоровна
Смерть
1978