Швецов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения06.03.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1972
Отец: Швецов Иван Иванович
Мать: Швецова Роза Ивановна
Бракосочетание
05.06.1992
Жена: Швецова Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
20.11.1992
Сын: Швецов Владислав Андреевич
Мать ребёнка: Швецова Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
14.07.2005
Мать ребёнка: Швецова Ольга Юрьевна
Место жительства
25.05.2011
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния