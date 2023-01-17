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Швецов Андрей Иванович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1972

Отец: Швецов Иван Иванович

Мать: Швецова Роза Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.06.1992

Жена: Швецова Ольга Юрьевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.11.1992

Сын: Швецов Владислав Андреевич

Мать ребёнка: Швецова Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
14.07.2005

Сын: Швецов Антон Андреевич

Мать ребёнка: Швецова Ольга Юрьевна

Место жительства
25.05.2011
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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