Тверская (Хлудова) Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлудов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тверской Абрам Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тверской Михаил Абрамович
Отец ребёнка: Тверской Абрам Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тверской Арсений Абрамович
Отец ребёнка: Тверской Абрам Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно