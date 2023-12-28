Тверская (Хлудова) Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тверская (Хлудова) Варвара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлудов Алексей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тверской Иван Абрамович

Отец ребёнка: Тверской Абрам Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тверской Михаил Абрамович

Отец ребёнка: Тверской Абрам Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тверской Арсений Абрамович

Отец ребёнка: Тверской Абрам Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тверской Абрам Абрамович

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