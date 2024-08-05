Ирина (?) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина (?) Яковлевна

Ирина (?) Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Дата смерти

До 1728

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1682 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Дорофеевич

Рождение ребёнка
1711

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Дорофеевич

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Дорофеевич

Рождение ребёнка
1719

Сын: Никита Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Дорофеевич

Смерть
До 1728

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