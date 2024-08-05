Ирина (?) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1683
Дата смертиДо 1728
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
1711
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
1719
Сын: Никита Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Дорофеевич
Смерть
До 1728