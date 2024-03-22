(Антропова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Антропова) Раиса Ивановна

(Антропова) Раиса Ивановна

Место рождения

Ляпуновская 1-я, Красноборский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

09.04.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1924

Отец: не указан

Мать: Павла Андреевна

Ляпуновская 1-я, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Алёхин Михаил Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алёхин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Алёхин Михаил Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алёхин Михаил Константинович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close