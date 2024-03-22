(Антропова) Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.04.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1924
Мать: Павла Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Алёхин Михаил Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алёхин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Алёхин Михаил Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно