Родион Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Василий Семёнович
Мать: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Никифор Родионович
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иван Родионович
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Аграфена Родионовна
Мать ребёнка: Васса Родионовна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Семён Родионович
Мать ребёнка: Васса Родионовна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Иван Родионович
Мать ребёнка: Васса Родионовна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Прасковья Родионовна
Мать ребёнка: Васса Родионовна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дарья Родионовна
Мать ребёнка: Васса Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Родионовна
Место жительства
Неизвестно
Коледино
Смерть
Неизвестно