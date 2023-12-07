Родион Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Василий Семёнович

Мать: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Никифор Родионович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Иван Родионович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Аграфена Родионовна

Мать ребёнка: Васса Родионовна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Семён Родионович

Мать ребёнка: Васса Родионовна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Иван Родионович

Мать ребёнка: Васса Родионовна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Прасковья Родионовна

Мать ребёнка: Васса Родионовна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дарья Родионовна

Мать ребёнка: Васса Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Родионовна

Место жительства
Неизвестно
Коледино
Смерть
Неизвестно
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