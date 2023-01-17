Сторожевский Тарас Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиОколо 1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Бракосочетание
17.05.1864 ст.
Рождение ребёнка
27.10.1866 ст.
Дочь: Сторожевская Варвара Тарасовна
Мать ребёнка: Сторожевская Федосья Козминична
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Сторожевский Василий Тарасович
Мать ребёнка: Сторожевская Федосья Козминична
Рождение ребёнка
01.04.1868 ст.
Сын: Сторожевский Георгий Тарасович
Мать ребёнка: Сторожевская Федосья Козминична
Рождение ребёнка
22.11.1869 ст.
Сын: Сторожевский Николай Тарасович
Мать ребёнка: Сторожевская Федосья Козминична
Рождение ребёнка
05.02.1871 ст.
Дочь: Украинцева Мария Тарасовна
Мать ребёнка: Сторожевская Федосья Козминична
Смерть
Около 1871