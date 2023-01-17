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Сторожевский Тарас Яковлевич

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Место рождения

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Около 1871

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Сторожевский Яков Фёдорович

Мать: Сторожевская Евдокия Петровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
17.05.1864 ст.

Жена: Сторожевская Федосья Козминична

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.10.1866 ст.

Дочь: Сторожевская Варвара Тарасовна

Мать ребёнка: Сторожевская Федосья Козминична

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Сторожевский Василий Тарасович

Мать ребёнка: Сторожевская Федосья Козминична

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1868 ст.

Сын: Сторожевский Георгий Тарасович

Мать ребёнка: Сторожевская Федосья Козминична

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.11.1869 ст.

Сын: Сторожевский Николай Тарасович

Мать ребёнка: Сторожевская Федосья Козминична

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.02.1871 ст.

Дочь: Украинцева Мария Тарасовна

Мать ребёнка: Сторожевская Федосья Козминична

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1871
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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