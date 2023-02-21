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Жилинский Василий Евгеньевич
Жилинский Василий Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.?.1979
Пол
Мужской
Отец
Жилинский Евгений Васильевич
1939 г.р.
Мать
Щелкановцева Елена Владимировна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.?.1979
Отец:
Жилинский Евгений Васильевич
Мать:
Щелкановцева Елена Владимировна
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