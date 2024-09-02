Зазимко (Морозова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец: не указан
Мать: Морозова Марина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зазимко Михаил
Рождение ребёнка
2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зазимко Михаил
Рождение ребёнка
2015
Сын: Зазимко Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Зазимко Михаил