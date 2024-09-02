Зазимко (Морозова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зазимко (Морозова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
2015 г.р.

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: не указан

Мать: Морозова Марина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зазимко Михаил

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зазимко Михаил

Рождение ребёнка
2015

Сын: Зазимко Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Зазимко Михаил

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