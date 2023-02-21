Мюллер Иоханнес
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 27.04.1869
Дата смертиДо 1929
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 27.04.1869
Отец: Мюллер Иоханнес
Мать: Арн Анн Мари
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мария Ивановна Константинова ( Никитина)
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна Константинова
Рождение ребёнка
1904
Сын: Александр Иванович Константинов
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна Константинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Александровна Исакова
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна Константинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Иванович Константинов
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна Константинова
Смерть
До 1929
Нидербипп