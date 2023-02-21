Мюллер Иоханнес — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМюллер Иоханнес

Мюллер Иоханнес

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 27.04.1869

Дата смерти

До 1929

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 27.04.1869

Отец: Мюллер Иоханнес

Мать: Арн Анн Мари

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мария Ивановна Константинова ( Никитина)

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна Константинова

Рождение ребёнка
1904

Сын: Александр Иванович Константинов

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна Константинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Александровна Исакова

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна Константинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Иванович Константинов

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна Константинова

Смерть
До 1929
Нидербипп
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close