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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Важенкова Анна
Отец ребёнка: Матвеев Сергей
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Матвеев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Матвеев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Василий
Отец ребёнка: Матвеев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Александр
Отец ребёнка: Матвеев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Ксенофонт
Отец ребёнка: Матвеев Сергей