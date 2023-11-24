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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Важенкова Анна

Отец ребёнка: Матвеев Сергей

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Матвеев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Матвеев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Василий

Отец ребёнка: Матвеев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Александр

Отец ребёнка: Матвеев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Ксенофонт

Отец ребёнка: Матвеев Сергей

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