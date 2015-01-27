Синятникова Зоя Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синятникова Зоя Никитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1938

Дата смерти

27.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1938

Отец: Белоусов Никита Иванович

Мать: Белоусова Ксения Даниловна

Рождение ребёнка
25.01.1961

Дочь: Араканцева Татьяна Александрова

Отец ребёнка: Синятников Александр Иванович

Рождение ребёнка
16.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синятников Александр Иванович

Смерть
27.01.2015
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