Синятникова Зоя Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1938
Дата смерти27.01.2015
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1938
Рождение ребёнка
25.01.1961
Дочь: Араканцева Татьяна Александрова
Отец ребёнка: Синятников Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синятников Александр Иванович
Смерть
27.01.2015