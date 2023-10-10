Козлова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1979
Сын: Козлов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Козлов Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
06.11.1982
Дочь: Соболева Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно