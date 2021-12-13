Троицкий Сергей Михайлович
Место рожденияКондринка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.12.2021
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Троицкий Михаил Иванович
Мать: Троицкая Валентина
Кондринка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Троицкая Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Троицкая Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Троицкая Таисия Сергеевна
Мать ребёнка: Троицкая Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург
Смерть
13.12.2021