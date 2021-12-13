Троицкий Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкий Сергей Михайлович

Место рождения

Кондринка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Троицкий Михаил Иванович

Мать: Троицкая Валентина

Кондринка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троицкая Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Троицкая Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троицкая Таисия Сергеевна

Мать ребёнка: Троицкая Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург
Смерть
13.12.2021
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