Сонин Михаил Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1992
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1992
Отец: Сонин Юрий Александрович
Мать: Сонина Алёна Васильевна
Рождение ребёнка
15.08.2014
Дочь: Сонина Кира Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.2019
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.2020
Сын: Сонин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности