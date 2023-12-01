Сонин Михаил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонин Михаил Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1992

Отец: Сонин Юрий Александрович

Мать: Сонина Алёна Васильевна

Рождение ребёнка
15.08.2014

Дочь: Сонина Кира Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.2019

Сын: Сонин Богдан Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.07.2020

Сын: Сонин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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